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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 08:37

روسيا تبدأ تقليص قواتها في سوريا

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روسيا تبدأ تقليص قواتها في سوريا
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