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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 21:21

فيديو ستة أفراد من عائلة واحدة يذهبون ضحية تسرب للغاز المنبعث من سخان الماء بمدينة الخميسات

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ستة أفراد من عائلة واحدة يذهبون ضحية تسرب للغاز المنبعث من سخان الماء بمدينة الخميسات
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