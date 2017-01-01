 مدير مدارس ''محمد فاتح غولن'' بعد إغلاقها..هذا ما قالته لنا أكاديمية مدينة الدارالبيضاء بعد احتجاجات التلاميذ ﻿

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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 16:58

مدير مدارس ''محمد فاتح غولن'' بعد إغلاقها..هذا ما قالته لنا أكاديمية مدينة الدارالبيضاء بعد احتجاجات التلاميذ

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مدير مدارس محمد فاتح غولن بعد إغلاقها..هذا ما قالته لنا أكاديمية مدينة الدارالبيضاء
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