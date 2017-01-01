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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 16:04

بالفيديو..شوفو أشنو قالو صحاب الطاكسيات الكبار منين شافو الملك محمد السادس لابس''تريكو'' فيه اللوغو ديالهم ..الملك كايحس بينا

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شوفو أشنو قالو صحاب الطاكسيات الكبار منين شافو الملك محمد السادس لابستريكو فيه اللوغو ديالهم ..
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