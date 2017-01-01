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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 14:42

أقوى تصريح:على لسان أم تلميذ يدرس في مدارس "غولن" التركية..كنترجى الملك محمد السادس يشوف من حال وليداتنا راه غايضيعو

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على لسان أم تلميذ يدرس في مدارس غولن التركية..كنترجى الملك محمد السادس يشوف من حال وليداتنا
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