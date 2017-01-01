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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 12:22

بالفيديو..نايضة فتركيا..معركة بالرصاص وتفجير سيارة وسط الشارع بعد هجوم اسطنبول‎

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(VIDEO) Izmir Courthouse Terror Attack | Compilation - (PART 2)
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