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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 03:26

القضاء العسكري الإسرائيلي يدين جنديا بتهمة قتل فلسطيني جريح لم يكن يشكِّل خطرا

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القضاء العسكري الإسرائيلي يدين جنديا بتهمة قتل فلسطيني جريح لم يكن يشكِّل خطرا
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