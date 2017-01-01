 بالفيديو | غازي الأمير يتجاوز النصف مليون مشاهدة لفيديو أغنيته الرائعة ''ما عقلتش عليا'' ﻿

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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 00:06

بالفيديو | غازي الأمير يتجاوز النصف مليون مشاهدة لفيديو أغنيته الرائعة ''ما عقلتش عليا''

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Ghazi Al Amir - Ma 3aqlatsh 3laya (Exclusive Music Video) | (غازي الأمير - ما عقلتش عليا (حصرياً
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