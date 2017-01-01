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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 19:17

المذيعة التركية التي أهانت المغاربة بعد زفاف مراد يلدريم تعتذر بطريقة مستفزة‎

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أعتذار البرنامج التركي Soylemesem Olmaz من الشعب المغربي - مترجم للعربية
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