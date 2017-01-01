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حكومة ''كوبي كولي''

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 18:25

عاجل أول فيديو بعد الهجوم المسلح على مطعم الفاتح باسطنبول

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Срочно!Стрельба в Турции в ресторане ФАТИХ.Shooting at a restaurant in the Fatih district Istanbul
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