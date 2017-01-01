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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 04:08

بالفيديو | افتتاح ''ماكدونالدز'' قرب الفاتيكان يثير الجدل

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افتتاح ماكدونالدز قرب الفاتيكان يثير الجدل
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