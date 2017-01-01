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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 02:57

فيديو ساخر من منظمة الأمم المتحدة بسبب عجزها عن معاقبة المجرمين وتقاعسها عن انقاذ المدنيين

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فيديو ساخر من منظمة الأمم المتحدة بسبب عجزها عن معاقبة المجرمين وتقاعسها عن انقاذ المدنيين
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