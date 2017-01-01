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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 21:08

أنقذ أصدقائه ومات غرقا في جليد أوكيمدن وسط مشهد مؤثر + تصريحات شهود عيان

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أنقذ أصدقائه ومات غرقا في جليد أوكيمدن وسط مشهد مؤثر + تصريحات شهود عيان
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