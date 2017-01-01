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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 13:51

ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون بالبيضاء..بغينا حقوقنا فالصحة و السكن و التعليم

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ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون بالبيضاء..بغينا حقوقنا فالصحة و السكن و التعليم
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