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بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 22:35

فيديو الاحتجاجات بالجزائر‎ بعد الزيادة في أسعار المواد الغذائية

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فيديو يظهر كيف هاجم مجموعة من الشباب حافلة ايتوزا ببجاية و التي أحرقت فيما بعد وكما يظهر كيف حاو
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