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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 21:34

أشهر مذيعة فرنسية تودع جمهورها بطريقة خاصة على المباشر‎

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Surprise : Catherine Laborde quitte TF1 et ne présentera plus la météo !
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