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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 17:57

فنهاية2016..سيدة تبكي بالدموع..كنت بداري و مخاصني حتى خير والظروف خلاتني نبيع كلينيكس..بغيت غير نعيش بكرامة

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فنهاية2016..سيدة تبكي بالدموع..كنت بداري و مخاصني حتى خير والظروف خلاتني نبيع كلينيكس
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اليوم 17:29 GMT

عاجل وبالصور... في هذه الأثناء..تشييع جثامين الأمنيين الأربعة بفاس

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