 لقطة اليوم..عندما يبكي الرجال..شوفو كيفاش كيبكي رجل أمن في جنازة زملائه الأمنيين الأربعة الذين فارقوا الحياة في حادثة سير ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 16:47

لقطة اليوم..عندما يبكي الرجال..شوفو كيفاش كيبكي رجل أمن في جنازة زملائه الأمنيين الأربعة الذين فارقوا الحياة في حادثة سير

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لقطة اليوم..عندما يبكي الرجال..شوفو كيفاش كيبكي رجل أمن في جنازة زملائه الأمنيين الأربعة
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