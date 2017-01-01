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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 01:39

القوات العراقية تسيطر على 60% من أحياء الموصل الشرقية

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القوات العراقية تسيطر على 60% من أحياء الموصل الشرقية
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