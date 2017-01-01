 عاجل و بالفيديو..مغربية كانت حاضرة داخل الملهى الليلي الذي تعرض لاعتداء إرهابي بتركيا..تروي التفاصيل الصادمة لحظة وقوع الاعتداء ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 21:38

عاجل و بالفيديو..مغربية كانت حاضرة داخل الملهى الليلي الذي تعرض لاعتداء إرهابي بتركيا..تروي التفاصيل الصادمة لحظة وقوع الاعتداء

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مغربية كانت حاضرة داخل الملهى الليلي الذي تعرض لاعتداء إرهابي بتركيا..تروي التفاصيل الصادمة
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