 فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 18:30

فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول

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فيديو بكاميرا المراقبة للحظة اطلاق النار بالملهى الليلي بإسطنبول
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