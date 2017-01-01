 مقدمة الأخبار الجميلة مريم العوفير تحكي تجربتها في ستار أكاديمي وتغني لفيروز في برنامج تغريدة ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 01:16

مقدمة الأخبار الجميلة مريم العوفير تحكي تجربتها في ستار أكاديمي وتغني لفيروز في برنامج تغريدة

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مقدمة الأخبار الجميلة مريم العوفير تحكي تجربتها في ستار أكاديمي وتغني لفيروز في برنامج تغريدة
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