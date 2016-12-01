 أول تدخل أمني ليلة رأس السنة..شوفو كيفاش شْدو ''بزنازة'' بالمدينة القديمة(فيديو) ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 21:56

أول تدخل أمني ليلة رأس السنة..شوفو كيفاش شْدو ''بزنازة'' بالمدينة القديمة(فيديو)

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أول تدخل أمني ليلة رأس السنة..شوفو كيفاش شْدو بزنازة بالمدينة القديمة(فيديو)
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