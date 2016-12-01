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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 20:59

فيديو.. اندونيسيا.. توقيف ربان ثمل عن العمل ثوان قبل إقلاع طائرته!‎

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Citilink pilot allegedly goes through security drunk
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