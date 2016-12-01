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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 15:31

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يجري أول حوار له مع قناة عربية مقابل ربع مليون دولار

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Cristiano Ronaldo كرستيانو رونالدو في برنامج كل يوم جمعة
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اليوم 15:21 GMT

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