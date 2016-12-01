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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 12:00

لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة صغيرة تعاني من مرض نادر و تحتاج لعملية لاستعادة ابتسامتها

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لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة صغيرة تعاني من مرض نادر و تحتاج لعملية لاستعادة ابتسامتها
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