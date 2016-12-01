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بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 21:28

جد مؤثر شاهد ردة فعل زوجة إحدى ضحايا المستشار الجماعي الذي قتل 4 أشخاص بالقرطاس نواحي وزان

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جد مؤثر شاهد ردة فعل زوجة إحدى ضحايا المستشار الجماعي الذي قتل 4 أشخاص بالقرطاس نواحي وزان
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