 لحظة وصول الملك محمد السادس لمسجد الكتبية بمراكش لأداء صلاة الجمعة ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 30 دجنبر 2016 / 12:58

لحظة وصول الملك محمد السادس لمسجد الكتبية بمراكش لأداء صلاة الجمعة

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لحظة وصول الملك محمد السادس لمسجد الكتبية بمراكش لأداء صلاة الجمعة
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