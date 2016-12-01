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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 22:06

الفنان اللبناني غازي الأمير يُوجه رسالة لسعد لمجرد داخل سجن فلوري وهكذا كان رد ''لمعلم''

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الفنان اللبناني غازي الأمير يُوجه رسالة لسعد لمجرد داخل سجن فلوري وهكذا كان رد لمعلم
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