 وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الثاني 1438 هـ ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 21:59

وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الثاني 1438 هـ

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1438 وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الثاني هـ
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