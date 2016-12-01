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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 18:43

شوفو الملك محمد السادس دخل لرياض بمراكش في زيارة مفاجئة‎

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الملك محمد السادس يفاجئ عمال رياض بالمدينة العتيقة بمراكش بزيارة مفاجئة
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