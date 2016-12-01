 ها علاش طاكسي صغير فكازا ما كيبغيش يوصلك فين بغيتي ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 12:17

ها علاش طاكسي صغير فكازا ما كيبغيش يوصلك فين بغيتي

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ها علاش طاكسي صغير فكازا ما كيبغيش يوصلك فين بغيتي
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