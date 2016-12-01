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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 09:15

مشهد مؤثر لـ''وفاء ناقة'' رأت صاحبها قعيدا للمرة الأولى

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مشهد مؤثر لـوفاء ناقة رأت صاحبها قعيدا للمرة الأولى
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