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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 03:37

أربعة وعشرون مسجداً وقاعة صلاة أُغلقت في فرنسا خلال عام

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أربعة وعشرون مسجداً وقاعة صلاة أُغلقت في فرنسا خلال عام
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