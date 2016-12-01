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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 29 دجنبر 2016 / 02:53

مكافأة مالية لمن يحل أزمة الكهرباء في غزة

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مكافأة مالية لمن يحل أزمة الكهرباء في غزة
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