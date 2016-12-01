 لقطة اليوم..شوفو كيفاش كيتدريساو الكلاب ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 18:46

لقطة اليوم..شوفو كيفاش كيتدريساو الكلاب

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chien dréssé chofo ach dar
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