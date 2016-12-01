 و أخيرا و بعد طول انتظار من عشاقها..حنان لخضر تطلق أول مولود بعد ستار أكاديمي ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 17:48

و أخيرا و بعد طول انتظار من عشاقها..حنان لخضر تطلق أول مولود بعد ستار أكاديمي

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Hanane El Khader - Challenge (EXCLUSIVE Lyric Clip) | (حنان الخضر - تحدي (حصرياً
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