 بالفيديو.. إليسا تتحدث عن الإسلام والإمام علي بن ابي طالب وحقيقة ديانتها.. شوفو شنو قالت !! ﻿

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2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 14:49

بالفيديو.. إليسا تتحدث عن الإسلام والإمام علي بن ابي طالب وحقيقة ديانتها.. شوفو شنو قالت !!

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كل يوم جمعة - كل يوم جمعة - إليسا: أنا مسيحية وبحب الدين الإسلامي ومعجبة بأقوال الشيخ الشعراوي
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