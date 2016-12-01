 اللجنة المنظمة لبرنامج عارضات الأزياء تخرج عن صمتها بعد الضجة الفايسبوكية..هادو هما المعايير ليكنعتامدو عليهم وبغينا المغاربة يمسحو كاع التصاور ﻿

آخر الأخبار

عاجل...بن كيران : تصريحات شباط شخصية ولا تمثل الموقف الرسمي للمغرب | بوليتيك

عاجل...بن كيران : تصريحات شباط شخصية ولا تمثل الموقف الرسمي للمغرب

بالصورة.. ولد عبد العزيز يستقبل بنكيران | بوليتيك

بالصورة.. ولد عبد العزيز يستقبل بنكيران

بالوثائق..الداودي مُطالب بأداء مبلغ 20 مليون و هذا هو جديد منعه من إحياء سهرة رأس السنة بملهى بباريس | ثقافة و فنون

بالوثائق..الداودي مُطالب بأداء مبلغ 20 مليون و هذا هو جديد منعه من إحياء سهرة رأس السنة بملهى بباريس

عاجل.. بنكيران يحمل رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس موريتانيا | بوليتيك

عاجل.. بنكيران يحمل رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس موريتانيا

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها | ثقافة و فنون

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقدم لزوجها هدية غير متوقعة..تعرف عليها

بالأسماء.. وفد رسمي موريتاني في إستقبال رئيس الحكومة بن كيران بمدينة الزويرات | بوليتيك

بالأسماء.. وفد رسمي موريتاني في إستقبال رئيس الحكومة بن كيران بمدينة الزويرات

مثير..مغربية دارت روينة وحيحات في مطار القاهرة وضّاربات مع بوليسية.. وها شنو وقع | دولي

مثير..مغربية دارت روينة وحيحات في مطار القاهرة وضّاربات مع بوليسية.. وها شنو وقع

بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش | بوليتيك

بالفيديو..هكذا تجول الملك محمد السادس بسيارته المكشوفة في منطقة آيت أورير ضواحي مراكش

هام للبيضاويين.. مديرية الحموشي تُجند3400 رجل أمن بالبيضاء لتأمين احتفالات رأس السنة | بوليتيك

هام للبيضاويين.. مديرية الحموشي تُجند3400 رجل أمن بالبيضاء لتأمين احتفالات رأس السنة

2017 سنة الأمل !!!

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 12:10

اللجنة المنظمة لبرنامج عارضات الأزياء تخرج عن صمتها بعد الضجة الفايسبوكية..هادو هما المعايير ليكنعتامدو عليهم وبغينا المغاربة يمسحو كاع التصاور

إعلانات
اللجنة المنظمة لبرنامج عارضات الأزياء تخرج عن صمتها بعد الضجة الفايسبوكية
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو) | خارج البلاطو

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو)

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء

بعد حفل خطوبتها..الفنانة سلمى رشيد تغني لزوجها | خارج البلاطو

بعد حفل خطوبتها..الفنانة سلمى رشيد تغني لزوجها

سلمى رشيد مباشرة من جلسة تصوير أغنيتها الجديدة تكشف أسرارا خاصة عن خاتم خطوبتها في أول خروج إعلامي لها على شوف تيفي | خارج البلاطو

سلمى رشيد مباشرة من جلسة تصوير أغنيتها الجديدة تكشف أسرارا خاصة عن خاتم خطوبتها في أول خروج إعلامي لها على شوف تيفي

أول خروج إعلامي لسلمى رشيد بعد خطوبتها..راجلي ليمبغاش يْبَان وأنا كنحتارمو و كنبغيه | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لسلمى رشيد بعد خطوبتها..راجلي ليمبغاش يْبَان وأنا كنحتارمو و كنبغيه

لحظة مغادرة بنكيران الرباط في اتجاه موريتانيا بعد أوامر ملكية(فيديو) | خارج البلاطو

لحظة مغادرة بنكيران الرباط في اتجاه موريتانيا بعد أوامر ملكية(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...بن كيران : تصريحات شباط شخصية ولا تمثل الموقف الرسمي للمغرب | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

عاجل...بن كيران : تصريحات شباط شخصية ولا تمثل الموقف الرسمي للمغرب

بالصورة.. ولد عبد العزيز يستقبل بنكيران | بوليتيك

بالصورة.. ولد عبد العزيز يستقبل بنكيران

بالوثائق..الداودي مُطالب بأداء مبلغ 20 مليون و هذا هو جديد منعه من إحياء سهرة رأس السنة بملهى بباريس | ثقافة و فنون

بالوثائق..الداودي مُطالب بأداء مبلغ 20 مليون و هذا هو جديد منعه من إحياء سهرة رأس السنة بملهى بباريس

عاجل.. بنكيران يحمل رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس موريتانيا | بوليتيك

عاجل.. بنكيران يحمل رسالة من الملك محمد السادس إلى رئيس موريتانيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح لبنكيران بعد اجتماعه بالرئيس الموريتاني..رب ضارة نافعة | قنوات أخرى
منذ 14 دقيقة

أول تصريح لبنكيران بعد اجتماعه بالرئيس الموريتاني..رب ضارة نافعة

لحظة وصول رئيس الحكومة المغربية ابن كيران الى مدينة ازويرات شمال موريتانيا | قنوات أخرى

لحظة وصول رئيس الحكومة المغربية ابن كيران الى مدينة ازويرات شمال موريتانيا

اللجنة المنظمة لبرنامج عارضات الأزياء تخرج عن صمتها بعد الضجة الفايسبوكية..هادو هما المعايير ليكنعتامدو عليهم وبغينا المغاربة يمسحو كاع التصاور | خارج البلاطو

اللجنة المنظمة لبرنامج عارضات الأزياء تخرج عن صمتها بعد الضجة الفايسبوكية..هادو هما المعايير ليكنعتامدو عليهم وبغينا المغاربة يمسحو كاع التصاور

عاجل ..أول فيديو للملك محمد السادس من داخل مطعم بمراكش..شوفو ردة فعل المواطنين‎ | قنوات أخرى

عاجل ..أول فيديو للملك محمد السادس من داخل مطعم بمراكش..شوفو ردة فعل المواطنين‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.