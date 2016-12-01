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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 28 دجنبر 2016 / 01:26

بعد حكم المحكمة.. مسلمة امريكية تعفو عن فتاة ضربتها لأسباب عنصرية مترجم

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بعد حكم المحكمة مسلمة امريكية تعفو عن فتاة ضربتها لأسباب عنصرية مترجم
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