 سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو) ﻿

آخر الأخبار

عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب | دولي

عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب

عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل

صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة

أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية

الملك محمد السادس بسيارته الخاصة وبدون بروتوكول في آيت ورير ضواحي مراكش+صورة | بوليتيك

الملك محمد السادس بسيارته الخاصة وبدون بروتوكول في آيت ورير ضواحي مراكش+صورة

الرئيس الروماني يرفض مقترح أول سيدة مسلمة لتكون رئيسة حكومة بلاده وأزمة تلوح في الأفق مع الاشتراكيين | دولي

الرئيس الروماني يرفض مقترح أول سيدة مسلمة لتكون رئيسة حكومة بلاده وأزمة تلوح في الأفق مع

حصري: زيارة مرتقبة للمستشارة الألمانية ميركل للمغرب مع مطلع 2017 | بوليتيك

حصري: زيارة مرتقبة للمستشارة الألمانية ميركل للمغرب مع مطلع 2017

ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور | مجتمع

ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ! | بوليتيك

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية !

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 23:37

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو)

إعلانات
سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو)
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء

بعد حفل خطوبتها..الفنانة سلمى رشيد تغني لزوجها | خارج البلاطو

بعد حفل خطوبتها..الفنانة سلمى رشيد تغني لزوجها

سلمى رشيد مباشرة من جلسة تصوير أغنيتها الجديدة تكشف أسرارا خاصة عن خاتم خطوبتها في أول خروج إعلامي لها على شوف تيفي | خارج البلاطو

سلمى رشيد مباشرة من جلسة تصوير أغنيتها الجديدة تكشف أسرارا خاصة عن خاتم خطوبتها في أول خروج إعلامي لها على شوف تيفي

أول خروج إعلامي لسلمى رشيد بعد خطوبتها..راجلي ليمبغاش يْبَان وأنا كنحتارمو و كنبغيه | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لسلمى رشيد بعد خطوبتها..راجلي ليمبغاش يْبَان وأنا كنحتارمو و كنبغيه

لحظة مغادرة بنكيران الرباط في اتجاه موريتانيا بعد أوامر ملكية(فيديو) | خارج البلاطو

لحظة مغادرة بنكيران الرباط في اتجاه موريتانيا بعد أوامر ملكية(فيديو)

بكاميرا خفية..شوفو أشنو وقع فحي مولاي رشيد مع عصابة الملثمين | خارج البلاطو

بكاميرا خفية..شوفو أشنو وقع فحي مولاي رشيد مع عصابة الملثمين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب | دولي
منذ 12 دقيقة

عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب

عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل

صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة

أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو) | خارج البلاطو
منذ 38 ثانية

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو)

بالفيديو ..بلاغ الاجتماع الحكومي الطارئ حول الأزمة مع مورتانيا | قنوات أخرى

بالفيديو ..بلاغ الاجتماع الحكومي الطارئ حول الأزمة مع مورتانيا

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء

نسولو الناس:مع اقتراب رأس السنة..شنو الحاجة الخايبة لي دازت ف2016 ومتبغيوهاش تكرر السنة الجديدة؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:مع اقتراب رأس السنة..شنو الحاجة الخايبة لي دازت ف2016 ومتبغيوهاش تكرر السنة الجديدة؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.