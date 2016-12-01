 بالفيديو ..بلاغ الاجتماع الحكومي الطارئ حول الأزمة مع مورتانيا ﻿

آخر الأخبار

عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب | دولي

عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب

عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل

صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة

أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية

الملك محمد السادس بسيارته الخاصة وبدون بروتوكول في آيت ورير ضواحي مراكش+صورة | بوليتيك

الملك محمد السادس بسيارته الخاصة وبدون بروتوكول في آيت ورير ضواحي مراكش+صورة

الرئيس الروماني يرفض مقترح أول سيدة مسلمة لتكون رئيسة حكومة بلاده وأزمة تلوح في الأفق مع الاشتراكيين | دولي

الرئيس الروماني يرفض مقترح أول سيدة مسلمة لتكون رئيسة حكومة بلاده وأزمة تلوح في الأفق مع

حصري: زيارة مرتقبة للمستشارة الألمانية ميركل للمغرب مع مطلع 2017 | بوليتيك

حصري: زيارة مرتقبة للمستشارة الألمانية ميركل للمغرب مع مطلع 2017

ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور | مجتمع

ضجة بعاصمة سوس بعد انطفاء كلمة الله من شعار المملكة بأكادير أوفلا+صور

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية ! | بوليتيك

عادل بنحمزة لفرانس 24 : حزب الاستقلال ليس له أي موقف معادي لموريتانيا ووحدتها الترابية !

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 22:26

بالفيديو ..بلاغ الاجتماع الحكومي الطارئ حول الأزمة مع مورتانيا

إعلانات
2014 الحكومة تصادق على تصفية ميزانية السنة المالية وتؤكد مساندتها لقرارات الملك محمد السادس ..
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

تفاصيل حادثة اصطدام شاحنة بسيارة كبيرة أودت بوفاة 10 أشخاص باقليم شفشاون | قنوات أخرى

تفاصيل حادثة اصطدام شاحنة بسيارة كبيرة أودت بوفاة 10 أشخاص باقليم شفشاون

الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الموريتاني وهذا ما دار بينهما ! | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الموريتاني وهذا ما دار بينهما !

بالفيديو | يوتوبر مغربي يكشف حقيقة علاج جديد للسرطان يتم تداوله بكثرة في المغرب ! | قنوات أخرى

بالفيديو | يوتوبر مغربي يكشف حقيقة علاج جديد للسرطان يتم تداوله بكثرة في المغرب !

بالفيديو | مهدي بنكيران ينتقد هؤولاء الفنانين بسبب سعد المجرد | قنوات أخرى

بالفيديو | مهدي بنكيران ينتقد هؤولاء الفنانين بسبب سعد المجرد

شاهد الفيديو الاول من خطوبة الفنانة الجميلة سلمى رشيد | قنوات أخرى

شاهد الفيديو الاول من خطوبة الفنانة الجميلة سلمى رشيد

شاحنة كبيرة تصطدم بقنطرة وتسقط على سيارة بشارع الحسن الثاني بسلا | قنوات أخرى

شاحنة كبيرة تصطدم بقنطرة وتسقط على سيارة بشارع الحسن الثاني بسلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب | دولي
منذ 14 دقيقة

عاجل..إخلاء برج الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في نيويورك والذي يملك فيه بدر هاري شقة بسبب طرد مريب

عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل..الملك محمد السادس بلباس شبابي يفاجئ زبناء مقهى بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل

صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

صادم.. أسرة كندية أرسلت طفلها لحفظ القرآن بالبيضاء فتم هتك عرضه..وهذه هي التفاصيل المثيرة

أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

أمريكا ترد على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب بخصوص تنظيم الدولة الاسلامية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو) | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

سائقو سيارات الأجرة يحتجون بالبيضاء ضد شركة Uber للنقل(فيديو)

بالفيديو ..بلاغ الاجتماع الحكومي الطارئ حول الأزمة مع مورتانيا | قنوات أخرى

بالفيديو ..بلاغ الاجتماع الحكومي الطارئ حول الأزمة مع مورتانيا

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء

نسولو الناس:مع اقتراب رأس السنة..شنو الحاجة الخايبة لي دازت ف2016 ومتبغيوهاش تكرر السنة الجديدة؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:مع اقتراب رأس السنة..شنو الحاجة الخايبة لي دازت ف2016 ومتبغيوهاش تكرر السنة الجديدة؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.