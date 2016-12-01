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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 22:02

لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء

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لحظة توقيف الشفار الذي رصدته كاميرا للمراقبة يسرق هاتفا نقالا بأحد المحالات بالبيضاء
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