 اشترى عروسة بلاستيك صينية وبعد 10 دقائق وجد بداخلها شئ لا يصدق !! تحذير خطير ! ﻿

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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 11:32

اشترى عروسة بلاستيك صينية وبعد 10 دقائق وجد بداخلها شئ لا يصدق !! تحذير خطير !

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اشترى عروسة بلاستيك صينية وبعد 10 دقائق وجد بداخلها شئ لا يصدق !! تحذير خطير !
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