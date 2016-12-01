 بعد مرور أزيد من 50 سنة..اللاعب الدولي عسيلة يعترف..الملك الراحل الحسن الثاني هو ليعطا المدرب التشكيلة لي ربحنا بيها أمام الجزائر في كأس افريقيا سنة 1976 و ها شنو وقع لينا منين تحركات بينا الطيارة ﻿

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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 00:53

بعد مرور أزيد من 50 سنة..اللاعب الدولي عسيلة يعترف..الملك الراحل الحسن الثاني هو ليعطا المدرب التشكيلة لي ربحنا بيها أمام الجزائر في كأس افريقيا سنة 1976 و ها شنو وقع لينا منين تحركات بينا الطيارة

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اللاعب الدولي عسيلة..الملك الراحل الحسن الثاني هو ليعطا المدرب التشكيلة لي ربحنا بيها أمام الجزائر
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