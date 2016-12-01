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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 25 دجنبر 2016 / 03:26

ترحيب شعبي ورسمي فلسطيني بقرار مجلس الأمن ونتانياهو يعتبره مشينا ومعاديا لإسرائيل

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ترحيب شعبي ورسمي فلسطيني بقرار مجلس الأمن ونتانياهو يعتبره مشينا ومعاديا لإسرائيل
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