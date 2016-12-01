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بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 21:18

الملك محمد السادس يطالب بنكيران بالتعجيل في تشكيل الحكومة

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الملك محمد السادس يطالب بنكيران بالتعجيل في تشكيل الحكومة
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