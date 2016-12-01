 المغربية كوثر براني تبدع في برنامج أراب أيدل برائعة الفنانة لطيفة رأفت وهكذا كانت ردة فعل لجنة التحكيم‎ ﻿

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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 02:42

المغربية كوثر براني تبدع في برنامج أراب أيدل برائعة الفنانة لطيفة رأفت وهكذا كانت ردة فعل لجنة التحكيم‎

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كوثر براني أنا في عارك يا إيما - (فلكلور مغربي)– الحلقات المباشرة Arab Idol
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