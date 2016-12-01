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قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 01:44

شاهد المرأة المغربية البسيطة التي أدهشت قناة أمريكية بإتقان اللغة الإنجليزية بطريقة عجيبة !

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شاهد المرأة المغربية البسيطة التي أدهشة قناة أمريكية بإتقان اللغة الإنجلزية بطريقة عجيبة جيدا
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