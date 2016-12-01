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بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 00:57

100 مستخدم في شركة للأطعمة بمطار محمد الخامس يحتجون بعد إغلاق الشركة بسبب الديون..بغينا حقوقنا بعد7 سنين ديال الخدمة

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100 مستخدم في شركة للأطعمة بمطار محمد الخامس يحتجون بعد إغلاق الشركة بسبب الديون.
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